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У Львові п'яний водій збив двох підлітків, які їхали на електросамокаті — є загиблий

18 вересня 2024 13:20
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Смертельна ДТП у Львові — п'яний водій Audi збив підлітків, які їхали на самокаті
ДТП на вулиці Промисловій у Львові. Фото: Нацполіція
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львові водій Audi у стані алкогольного сп'яніння збив двох підлітків, яки рухалися містом на електросамокаті. Загинув 16-річний львів’янин, а його ровесник госпіталізований з тяжкими тілесними травмами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області у середу, 18 вересня.

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За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня, близько півночі, на вулиці Промисловій у Львові.

"Водій автомобіля Audi A5, 35-річний львів’янин, здійснив наїзд на електросамокат, на якому їхали двоє 16-річних жителів Львова. Один з них від отриманих внаслідок ДТП травм загинув на місці події, а інший отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться у повідомленні.

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Електросамокат розламався на частини. Фото: Нацполіція

Поліцейські зазначають, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

"Він затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід", — додали у пресслужбі.

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Пошкоджена передня частина автомобіля. Фото: Нацполіція

Правоохоронці наголосили, що було відкрито кримінальне провадження щодо Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років", — підсумували у поліції.

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Місце ДТП. Фото: Нацполіція

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