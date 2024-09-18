Смертельна ДТП у Львові — п'яний водій Audi збив підлітків, які їхали на самокаті

ДТП на вулиці Промисловій у Львові. Фото: Нацполіція

У Львові водій Audi у стані алкогольного сп'яніння збив двох підлітків, яки рухалися містом на електросамокаті. Загинув 16-річний львів’янин, а його ровесник госпіталізований з тяжкими тілесними травмами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області у середу, 18 вересня.

Читайте також:

П'яна ДТП у Львові

За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня, близько півночі, на вулиці Промисловій у Львові.

"Водій автомобіля Audi A5, 35-річний львів’янин, здійснив наїзд на електросамокат, на якому їхали двоє 16-річних жителів Львова. Один з них від отриманих внаслідок ДТП травм загинув на місці події, а інший отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться у повідомленні.

Електросамокат розламався на частини. Фото: Нацполіція

Поліцейські зазначають, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

"Він затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід", — додали у пресслужбі.

Пошкоджена передня частина автомобіля. Фото: Нацполіція

Правоохоронці наголосили, що було відкрито кримінальне провадження щодо Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років", — підсумували у поліції.