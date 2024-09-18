Смертельное ДТП во Львове — пьяный водитель Audi сбил ехавших на самокате подростков

ДТП на улице Промышленной во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львове водитель Audi в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков, передвигавшихся по городу на электросамокате. Погиб 16-летний львовянин, а его ровесник госпитализирован с тяжелыми телесными травмами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области в среду, 18 сентября.

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По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября, около полуночи, на улице Промышленной во Львове.

"Водитель автомобиля Audi A5, 35-летний львовянин, совершил наезд на электросамокат, на котором ехали двое 16-летних жителей Львова. Один из них от полученных в результате ДТП травм погиб на месте происшествия, а другой получил телесные повреждения и был госпитализирован" , — говорится в сообщении.

Электросамокат разломился на части. Фото: Нацполиция

Полицейские отмечают, что водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Он задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", — добавили в пресс-службе.

Повреждена передняя часть автомобиля. Фото: Нацполиция

Правоохранители отметили, что было открыто уголовное производство касаемо Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет", — подытожили в полиции.