Смертельна ДТП на Львівщині — легковий автомобіль зіткнувся з вантажівками

Наслідки ДТП поблизу міста Золочева. Фото: Нацполіція

У Львівській області на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Passat та двох вантажівок. Водій та пасажирка легкового авто загинули.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області у вівторок, 17 вересня.

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За даними правоохоронців, сьогодні близько 06:50 на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" поблизу міста Золочева, що на Львівщині, сталася ДТП.

Повідомляється, що 63-річний мешканець Кіровоградської області, водій автомобіля Volkswagen Passat, не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього транспорт зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 57-річний житель Львівського району.

"Після цього некерований легковик здійснив зіткнення ще й із вантажівкою Mercedes-Benz під керуванням 34-річного мешканця Стрийського району", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

Правоохоронці зазначили, що внаслідок зіткнення водій та 18-річна пасажирка легкового авто отримали серйозні травми та загинули на місці події.

Правоохоронці на місці аварії. Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження, яке передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.