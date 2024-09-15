У Львові сталося ДТП за участі п'яти автівок — винуватиця була у стані сп'яніння

ДТП у Львові. Фото: Патрульна поліція

У Львівській області за минулу добу зафіксовано дев'ять дорожньо-транспортних пригод. У цих аваріях травмувалися 12 людей.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у Facebook у неділю, 15 вересня.

Читайте також:

ДТП у Львові

"За останню добу на Львівщині поліцейські задокументували дев'ять автопригод з потерпілими. У цих ДТП травмувалося 12 людей", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулої ночі на вулиці Івана Франка водійка автомобіля Mitsubishi Outlander здійснила наїзд на припарковане авто Hyundai Elantra, який пошкодив транспортні засоби поруч: Citroen Xsara, Toyota Corolla, Volvo V50 та Renault Duster.

ДТП у Львові. Фото: Патрульна поліція

ДТП у Львові. Фото: Патрульна поліція

Під час спілкування із 47-річною жінкою, правоохоронці встановили, що вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння — на драгері показало 2,0 проміле. Тому було складено два протоколи: за керування у стані сп'яніння та за порушення ПДР.