Во Львове произошло ДТП с участием пяти автомобилей — виновница была в состоянии опьянения

ДТП во Львове. Фото: Патрульная полиция

Во Львовской области за минувшие сутки зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях травмировались 12 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в Facebook в воскресенье, 15 сентября.

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ДТП во Львове

"За последние сутки во Львовской области полицейские задокументировали девять автопроисшествий с пострадавшими. В этих ДТП травмировалось 12 человек", — говорится в сообщении.

В частности, прошлой ночью на улице Ивана Франко водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершила наезд на припаркованный автомобиль Hyundai Elantra, который повредил транспортные средства рядом: Citroen Xsara, Toyota Corolla, Volvo V50 и Renault Duster.

ДТП во Львове. Фото: Патрульная полиция

ДТП во Львове. Фото: Патрульная полиция

Во время общения с 47-летней женщиной правоохранители установили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения — на драгере показало 2,0 промилле. Поэтому было составлено два протокола: за управление в состоянии опьянения и нарушение ПДД.