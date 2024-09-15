Ребенок выпал с балкона во Львовской области

На Львовщине 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажки — ребенок не выжил
15 сентября 2024 12:35
Окна многоэтажки. Фото иллюстративное: Нацполиция
Во Львовской области 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажного дома. В результате падения с девятого этажа девочка погибла.
Об этом сообщает ZAXID.NET в воскресенье, 15 сентября.
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Девочка выпала из окна
Трагедия произошла в городке Новояворовск, на улице Юрия Липы. Перед падением девушка записала видео, на котором видно, что она сидит на одном из верхних этажей, качая ногами.
Ребенок подписал видео словами "Одно движение и я всем нужна".
В результате падения с большой высоты девочка погибла. Ночью на месте происшествия работали полиция и скорая.
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