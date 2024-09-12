На Львівщині 10-річна дитина опинилася в реанімації з правцем

Реанімація. Ілюстративне фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

У вівторок, 10 вересня, 10-річного хлопчика з правцем у важкому стані терміново госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарні Львівської області. Відомо, що батьки відмовлялися від щеплень.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Дитина опинилася в реанімації з правцем

Згідно з повідомленнями, 20 серпня під час рукоділля дитина порізала палець лівої руки гострим предметом. Через два тижні у хлопчика почали проявлятися симптоми правця: інтенсивний біль, судоми в ногах, труднощі з мовленням і ковтанням, а також тризм (спазм жувальних м’язів).

Слід зазначити, що дитина не була вакцинована проти правця через відмову батьків від щеплень згідно з Календарем профілактичних щеплень. Наразі хлопчику надається повний обсяг необхідної медичної допомоги.

Це вже другий випадок правця серед дітей у Львівській області цього року. Раніше, на початку липня, лікарі лікували 12-річну дівчинку, яка також не була вакцинована за віком, але змогла одужати після двох місяців лікування.

"Не нехтуйте вакцинацією! Зверніться до свого сімейного лікаря! Дотримуйтеся Календаря профілактичних щеплень! Хвороби – підступні! Вакцинація – ефективна і безпечна!", — йдеться в повідомлені.