У лікарнях Львова перебуває 15 постраждалих після обстрілу 4 вересня

Місце влучання ворожої ракети. Фото: Суспільне

У Львові станом на 11 вересня у лікарнях Першого медоб’єднання Львова залишається 15 пацієнтів, які постраждали внаслідок російського обстрілу 4 вересня. Двоє з них і досі лишаються в реанімації.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Скільки постраждалих перебуває в лікарні

Журналістка зазначила, що шестеро людей перебувають у Лікарні Святого Пантелеймона. Ще дев'ятеро — у Лікарні Святого Луки. Двоє людей лишаються в реанімації.

Один з постраждалих у реанімації — чоловік, 51 рік. Він поступив із травмою живота та грудної клітки, наскрізними осколковими пораненнями плеча, рваними ранами стопи та гомілково-ступневих суглобів. Наразі його стан лишається важким, проте стабільним.

Інший пацієнт — чоловік, 68 років. Він зазнав проникаючого осколкового поранення грудної клітки, внаслідок чого виник забій легень та серця.

Також у постраждалого дихальна та серцева недостатність. Наразі пацієнт перебуває на апараті ШВЛ у дуже важкому стані.

Нагадуємо, що загалом внаслідок ракетного удару з боку російських загарбників до лікарень Першого медоб’єднання Львова за медичною допомогою звернулось 58 осіб.