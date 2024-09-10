Львівський історик став лауреатом українсько-єврейської літературної премії

Історик Юрій Скіра. Фото: Facebook/Kateryna Dzhufer

Українсько-єврейська літературна премія "Зустріч" оголосила переможця у категорії нонфікшн. Премія відзначає твори, що сприяють розвитку діалогу між українцями та євреями. Цього року перемогу здобув львівський історик Юрій Скіра з його книгою "Солід. Взуттєва фабрика життя".

Про це повідомили на пресконференції на YouTube-каналі видання "Укрінформ".

Читайте також:

Львівський історик став лауреатом українсько-єврейської премії

Книга Юрія Скіри, видана у 2023 році львівським видавництвом "Човен", розповідає про неймовірну історію порятунку єврейських родин під час нацистської окупації Львова. До фіналу премії також увійшли роботи Романа Михальчука, Петра Рихла, Євгенії Сенік і Юлії Стахівської.

"Ми втрьох абсолютно одноголосно зупинилися на книжці Юрія Скіри "Солід". Взуттєва фабрика життя". Це історія, яку Україна має знати. Це група греко-католицьких священників, які посеред окупованого Львова рятують єврейські родини. Просто, фактологічно і в той же час якось по-людськи змальовується ця страшна атмосфера нацистської окупації, атмосфера натравлювання однієї нації на іншу. Такий вир ненависті між українцями, поляками та євреями... Потік чорноти, в якому раптом починає сяяти світло", — заявив голова журі Олександр Щерба.

Переможець цьогорічної премії отримає грошову винагороду в розмірі 6 000 євро. З цієї суми автор отримає 4 000 євро, а видавцеві буде надано 2 000 євро. Крім того, кожен з чотирьох фіналістів отримає по 250 євро.

Премія була заснована завдяки фундації "Українсько-єврейська зустріч" за підтримки громадської організації "Форум видавців", відзначає видатні досягнення у сфері літератури та культури і щорічно вручається з 2020 року.