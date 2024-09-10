Львовский историк стал лауреатом украинско-еврейской литературной премии

Историк Юрий Скир. Фото: Facebook/Kateryna Dzhufer

Украинско-еврейская литературная премия "Зустріч" объявила победителя в категории нонфикшн. Премия отмечает произведения, способствующие развитию диалога между украинцами и евреями. В этом году победил львовский историк Юрий Скира с его книгой "Солид. Обувная фабрика жизни".

Об этом сообщили на пресс-конференции на YouTube-канале издания "Укринформ" .

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Книга Юрия Скиры, изданная в 2023 году львовским издательством "Лодка", рассказывает о невероятной истории спасения еврейских семей во время нацистской оккупации Львова. В финал премии также вошли работы Романа Михальчука, Петра Рыхло, Евгении Сеник и Юлии Стаховской.

"Мы втроем совершенно единогласно остановились на книге Юрия Скиры "Солид". Обувная фабрика жизни". Это история, которую Украина должна знать. Это группа греко-католических священников, которые среди оккупированного Львова спасают еврейские семьи. Просто, фактически и в то же время как-то по-человечески изображается эта страшная атмосфера нацистской оккупации, атмосфера натравливания одной нации на другую. Такой водоворот ненависти между украинцами, поляками и евреями... Поток черноты, в котором вдруг начинает сиять свет", — заявил председатель жюри Александр Щерба.

Победитель нынешней премии получит денежное вознаграждение в размере 6000 евро. Из этой суммы автор получит 4000 евро, а издателю будет предоставлено 2000 евро. Кроме того, каждый из четырех финалистов получит по 250 евро.

Премия была основана благодаря фонду "Украинско-еврейская встреча" при поддержке общественной организации "Форум издателей", отмечает выдающиеся достижения в сфере литературы и культуры и ежегодно вручается с 2020 года.