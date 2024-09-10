Во Львове второй раз в Украине одновременно пересадили мужчине сердце и почку

Операция по трансплантации во Львове. Фото: Первое медицинское объединение Львова

В Украине второй раз успешно прошла одномоментная трансплантация сердца и почки одному пациенту. Серьезные проблемы со здоровьем у 47-летнего львовянина наблюдались последние 18 лет. Мужчине диагностировали почечную недостаточность, также он перенес два инфаркта. Спасительную операцию выполнили специалисты Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова.

Об этом сообщили в Первом медобъединении Львова во вторник, 10 сентября.

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Виктор Абрашкин после операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Во Львове мужчине пересадили сердце и почку одновременно

Проблемы со здоровьем у мужчины начались, когда ему было 29. Тогда Виктору диагностировали болезнь почек и назначили таблетки. Но после первого инфаркта почки отказали и больному понадобился гемодиализ. Потом Виктор перенес еще один инфаркт.

"Мне не хватало воздуха. Я не мог пройти и метра. Не мог даже спать. Каждую ночь моя жена и дочь контролировали, дышу ли я. Это было трудно, я уже думал, что это мои последние дни", — рассказывал о своем состоянии перед трансплантацией Виктор Абрашкин.

Спасти Виктора могла только трансплантация сразу двух органов. Такую сложную операцию в Украине выполняли лишь однажды — в Институте сердца МОЗ Украины.

Хирурги во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Виктор Абрашкин с врачом. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Медики о пересадке комплекса "сердце-почка"

Как рассказал о первой для львовских трансплантологов операции "сердце-почка" руководитель Центра трансплантологии Максим Овечко, работали двумя бригадами: кардиохирурги и абдоминальные хирурги.

"Сначала наши коллеги пересадили сердце. Оно успешно "запустилось". Как только это произошло, мы смогли взяться за пересадку почки. Она тоже заработала еще в операционной. Мы очень гордимся, ведь за все время независимой Украины - это только вторая такая трансплантация и она успешная. А это значит, что отныне в нашем Центре мы можем выполнять и такие сложные трансплантации и спасать еще больше жизней", — отметил медик.

С момента операции прошло уже четыре месяца. Виктор восстановился и постепенно возвращается к активному образу жизни.

Пересадка сердца в Львове. Фото: Первое медицинское объединение Львова