У Львові вдруге в Україні одночасно пересадили мужчине серце та нирку

Операція з трансплантації у Львові. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

В Україні вдруге успішно пройшла одномоментна трансплантація серця та нирки одному пацієнту. Серйозні проблеми зі здоров'ям в 47-річного львів'янина спостерігалися протягом останніх 18 років. Чоловіку діагностували ниркову недостатність, також він переніс два інфаркти. Рятівну операцію виконали спеціалісти Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова.

Про це повідомили в Першому медоб'єднанні Львова у вівторок, 10 вересня.

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Віктор Абрашкін після операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові чоловіку пересадили серце та нирку одночасно

Проблеми зі здоров’ям у чоловіка почалися, коли йому було 29. Тоді Вікторові діагностували хворобу нирок і призначили пігулки. Але після першого інфаркту нирки відмовили і хворому знадобився гемодіаліз. Потів Віктор переніс ще один інфаркт.

"Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метра. Не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні", — розповідав про свій стан перед трансплантацією Віктор Абрашкін.

Врятувати Віктора могла лише трансплантація відразу двох органів. Таку складну операцію в України виконували лише одного разу — в Інститут серця МОЗ України.

Хірурги під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Віктор Абрашкін з лікарем. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Медики про пересадку комплексу "серце-нирка"

Як розповів про першу для львівських трансплантологів операцію "серце-нирка" керівник Центру трансплантології Максим Овечко, працювали двома бригадами: кардіохірурги та абдомінальні хірурги.

"Спершу наші колеги пересадили серце. Воно успішно "запустилося". Щойно це сталося, ми змогли взятися за пересадку нирки. Вона теж запрацювала ще в операційній. Ми дуже пишаємося, адже за весь час незалежної України — це лише друга така трансплантація і вона успішна. А це означає, що відтепер у нашому Центрі ми можемо виконувати і такі складні трансплантації та рятувати ще більше життів", — зазначив медик.

Від операції минуло вже чотири місяці. Віктор відновився та поступово повертається до активного способу життя.

Пересадка серця та нирки у Львові. Фото: Перше медичне об'єднання Львова