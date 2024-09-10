Одного із підозрюваних у замаху на Балогу 12 червня оголосили у міжнародний розшук

Поліція на місці злочину. Фото: Нацполіція

Поблизу Львова 12 червня розстріляли автомобіль, в якому перебував "кримінальний авторитет" Джоні Балога. Поліції вдалося встановити особи підозрюваних у злочині.

Про це йдеться в Ухвалах, які оприлюднені у судовому реєстрі.

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Так, правоохоронці встановили дані двох виконавців замаху на вбивство Джоні Балога у селі Сокільники біля Львова. Відомо, що вони довгий час стежили за жертвою, встановили маршрут його пересування, коло спілкування та авто, якими він користується.

Вони спланували здійснити вбивство прямо біля будинку Балоги: один із спільників вийшов на дорогу, підійшов до авто з боку водія та зробив щонайменше 25 пострілів у чоловіка. Його ушпиталили у критичному стані із низкою поранень внутрішніх органів, переломами та внутрішньою кровотечею, однак медикам вдалося врятувати потерпілого.

Правоохоронці встановили імена та дані двох виконавців, а у липні 2024 року повідомили про підозри у вчиненні замаху на умисне вбивство. Одного з них у вересні оголосили у міжнародний розшук, іншому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу 2 мільйони гривень — він її сплатив, слідство триває.