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Торгували боєприпасами та зброєю — на Львівщині перед судом постануть батько та син

10 вересня 2024 00:12
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині судитимуть чоловіків, які торгували боєприпасами та зброєю
Суддя. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На Львівщині розпочнеться судовий процес щодо батька і сина, які обвинувачуються в незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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Деталі справи

За даними досудового розслідування, двоє мешканців Запоріжжя — 56-річний батько та 26-річний син — займалися нелегальним придбанням, зберіганням і реалізацією автоматів Калашникова, патронів, гранат різного типу, а також іншої зброї та боєприпасів. Один з підозрюваних був затриманий у Запоріжжі під час спроби реалізації 25 гранат.

У результаті санкціонованих обшуків було знайдено та вилучено:

  • 10 гранат,
  • 20 корпусів і 9 підривачів до гранат,
  • 14 підривачів типу УЗРГМ,
  • постріл до гранатомета,
  • понад 7700 набоїв різного калібру,
  • три автомати і 15 магазинів до них,
  • кулемет Дегтярьова,
  • снайперська рушниця і 6 магазинів до неї,
  • три рушниці,
  • два карабіни з магазином,
  • гвинтівка,
  • тротилові шашки загальною вагою 1 кг.
Вилучені боєприпаси. Фото: поліція Львівської області
Вилучені боєприпаси. Фото: поліція Львівської області
Вилучені набої. Фото: поліція Львівської області
Вилучені набої. Фото: поліція Львівської області
Обшуки.Фото: поліція Львівської області
Обшуки.Фото: поліція Львівської області
Вилучені боєприпаси. Фото: поліція Львівської області
Вилучені боєприпаси. Фото: поліція Львівської області

Що загрожує підозрюваним

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Скриншот поста полиции Львовской области
Скриншот поста поліції Львівської області

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