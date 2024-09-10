На Львівщині судитимуть чоловіків, які торгували боєприпасами та зброєю

Торгували боєприпасами та зброєю — на Львівщині перед судом постануть батько та син
На Львівщині розпочнеться судовий процес щодо батька і сина, які обвинувачуються в незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Деталі справи
За даними досудового розслідування, двоє мешканців Запоріжжя — 56-річний батько та 26-річний син — займалися нелегальним придбанням, зберіганням і реалізацією автоматів Калашникова, патронів, гранат різного типу, а також іншої зброї та боєприпасів. Один з підозрюваних був затриманий у Запоріжжі під час спроби реалізації 25 гранат.
У результаті санкціонованих обшуків було знайдено та вилучено:
- 10 гранат,
- 20 корпусів і 9 підривачів до гранат,
- 14 підривачів типу УЗРГМ,
- постріл до гранатомета,
- понад 7700 набоїв різного калібру,
- три автомати і 15 магазинів до них,
- кулемет Дегтярьова,
- снайперська рушниця і 6 магазинів до неї,
- три рушниці,
- два карабіни з магазином,
- гвинтівка,
- тротилові шашки загальною вагою 1 кг.
Що загрожує підозрюваним
За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
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