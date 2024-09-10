На Львівщині судитимуть чоловіків, які торгували боєприпасами та зброєю

Суддя. Фото: УНІАН

На Львівщині розпочнеться судовий процес щодо батька і сина, які обвинувачуються в незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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Деталі справи

За даними досудового розслідування, двоє мешканців Запоріжжя — 56-річний батько та 26-річний син — займалися нелегальним придбанням, зберіганням і реалізацією автоматів Калашникова, патронів, гранат різного типу, а також іншої зброї та боєприпасів. Один з підозрюваних був затриманий у Запоріжжі під час спроби реалізації 25 гранат.

У результаті санкціонованих обшуків було знайдено та вилучено:

10 гранат,

20 корпусів і 9 підривачів до гранат,

14 підривачів типу УЗРГМ,

постріл до гранатомета,

понад 7700 набоїв різного калібру,

три автомати і 15 магазинів до них,

кулемет Дегтярьова,

снайперська рушниця і 6 магазинів до неї,

три рушниці,

два карабіни з магазином,

гвинтівка,

тротилові шашки загальною вагою 1 кг.

Вилучені боєприпаси. Фото: поліція Львівської області

Вилучені набої. Фото: поліція Львівської області

Обшуки.Фото: поліція Львівської області

Вилучені боєприпаси. Фото: поліція Львівської області

Що загрожує підозрюваним

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.