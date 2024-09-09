На Львівщині судили командира, який нарахував 350 тисяч премії своїй дружині

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне

У Львівській області судили командира однієї з військових частин. Він працевлаштував свою дружину та нарахував їй премій на близько 350 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, командир однієї з військових частин підписав наказ про переведення своєї дружини на посаду позаштатної начальниці служби діловодства. А протягом 2023-204 років він неодноразово підписував накази про нарахування їй премій на загальну суму близько 350 тисяч гривень, не повідомляючи керівництву про наявність конфлікту інтересів.

Тому щодо командира військової частини склали протокол про адміністративне правопорушення.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та зазначив, що він раніше не притягувався до відповідальності за корупційні діяння. Суд призначив йому покарання у вигляді 3 400 гривень штрафу.