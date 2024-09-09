Во Львовской области судили командира, который насчитал 350 тысяч премии своей жене

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне

Во Львовской области судили командира одной из воинских частей. Он трудоустроил свою жену и насчитал ей премий около 350 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, командир одной из воинских частей подписал приказ о переводе своей жены в должность внештатной начальницы службы делопроизводства. А в течение 2023-204 годов он неоднократно подписывал приказы о начислении ей премий на общую сумму около 350 тысяч гривен, не сообщая начальству о наличии конфликта интересов.

Поэтому в отношении командира воинской части был составлен протокол об административном правонарушении.

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и отметил, что ранее не привлекался к ответственности за коррупционные деяния. Суд назначил ему наказание в размере 3 400 гривен штрафа.