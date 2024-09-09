Во Львовской области таможенный инспектор за 13 тысяч долларов помогал ухилянтам выехать за границу

Оформлял справки для уклонистов — на Львовщине задержали таможенного инспектора
Во Львовской области таможенного инспектора подозревают в помощи уклонистам за деньги. За свои "услуги" он брал 13 тысяч долларов.
Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона в Telegram в понедельник, 9 сентября.
Таможенный инспектор помогал уклонистам
Так, 29-летний государственный инспектор региональной таможни за 13 тысяч долларов "решал вопрос" о признании военнообязанных непригодными к службе в армии с целью их незаконного пересечения границы. Он помогал с оформлением фиктивных медицинских документов без участия мужчин.
Его задержали при получении второго платежа в размере 3000 долларов, а еще 10 тысяч — получил авансом.
Суд выбрал для инспектора меру пресечения в виде содержания под стражей, за него могут внести залог более 240 тысяч гривен. В то же время идет проверка причастности к преступлению других лиц.
Читайте Новини.LIVE!