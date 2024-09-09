На Львівщині митний інспектор за 13 тисяч доларів допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Затримання митного інспектора. Фото: прокуратура

У Львівській області митного інспектора підозрюють у допомозі ухилянтам за гроші. За свої "послуги" він брав 13 тисяч доларів.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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Митний інспектор допомагав ухилянтам

Так, 29-річний державний інспектор регіональної митниці за 13 тисяч доларів "вирішував питання" стосовно визнання військовозобов’язаних непридатними до служби в армії з метою їхнього незаконного перетину кордону. Він допомагав з оформленням фіктивних медичних документів без участі чоловіків.

Його затримали під час отримання другого платежу у розмірі 3000 доларів, а ще 10 тисяч він отримав авансом.

Вилучені гроші. Фото: прокуратура

Наразі суд обрав для інспектора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за нього можуть внести заставу понад 240 тисяч гривень. Водночас триває перевірка причетності до злочину інших осіб.