У Львові нетверезий водій спровокував ДТП

У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік
У Львові нетверезий водій автомобіля спровокував дорожньо-транспортну пригоду. При цьому порушник намагався втекти з місця події.
Про це повідомили у поліції Львівської області у понеділок, 9 вересня.
ДТП у Львові
"Учора, близько 21-ї години вечора, на проспекті Червоної Калини 30-річний водій на автомобілі Mitsubishi Galant здійснив зіткнення з автівкою Jeep. З місця ДТП він пішов", — повідомили у поліції.
Пізніше інспектори виявили водія, причетного до ДТП. У нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження перевірки у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
Крім того, у винуватця ДТП не було посвідчення водія, через що його притягнули до адміністративної відповідальності.
Також патрульні склали три протоколи за порушення ПДР, залишення місця ДТП та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
"Ось наслідки нетверезого керування, тож чи вартує воно цих проблем? Вирішувати вам", — зазначили в поліції.
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