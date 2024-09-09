У Львові нетверезий водій спровокував ДТП

ДТП на трасі. Фото ілюстративне: Національна поліція

У Львові нетверезий водій автомобіля спровокував дорожньо-транспортну пригоду. При цьому порушник намагався втекти з місця події.

Про це повідомили у поліції Львівської області у понеділок, 9 вересня.

Читайте також:

ДТП у Львові

"Учора, близько 21-ї години вечора, на проспекті Червоної Калини 30-річний водій на автомобілі Mitsubishi Galant здійснив зіткнення з автівкою Jeep. З місця ДТП він пішов", — повідомили у поліції.

Пізніше інспектори виявили водія, причетного до ДТП. У нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження перевірки у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Крім того, у винуватця ДТП не було посвідчення водія, через що його притягнули до адміністративної відповідальності.

Також патрульні склали три протоколи за порушення ПДР, залишення місця ДТП та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

"Ось наслідки нетверезого керування, тож чи вартує воно цих проблем? Вирішувати вам", — зазначили в поліції.