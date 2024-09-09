Во Львове нетрезвый водитель спровоцировал ДТП

ДТП на трассе. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Во Львове нетрезвый водитель автомобиля спровоцировал ДТП. При этом нарушитель пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в понедельник, 9 сентября.

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ДТП во Львове

"Вчера, около 21 часов вечера, на проспекте Красной Калины 30-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Galant совершил столкновение с автомобилем Jeep. С места ДТП он ушел", — сообщили в полиции.

Позже инспекторы обнаружили водителя, причастного к ДТП. У него были признаки алкогольного опьянения. От прохождения проверки в установленном законом порядке мужчина отказался.

Кроме того, у виновника ДТП не было водительского удостоверения, из-за чего его привлекли к административной ответственности.

Также патрульные составили три протокола за нарушение ПДД, оставление места ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

"Вот последствия нетрезвого управления, поэтому стоит ли оно этих проблем? Решать вам", — отметили в полиции.