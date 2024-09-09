ДТП з військовими на Львівщині — у поліції розповіли деталі

ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії
На автостраді "Київ — Чоп", біля села Дороговиж Стрийського району Львівської області, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус із військовими на повному ходу врізався у вантажну фуру.
Про деталі інциденту розповіли у пресслужбі поліції Львівської області у понеділок, 9 вересня.
ДТП з військовими у Львівській області
Як стало відомо, водій автобуса, 55-річний мешканець Рівненської області, врізався у вантажну фуру, яка стояла на проїзній частині дороги.
Внаслідок зіткнення водій автобуса помер на місці. Також через автотрощу було ушпиталено дев’ятьох пасажирів автобуса — мешканців Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком 25-43 років. Наразі медики уточнюють їхні діагнози.
Поліцейські порушили кримінальну справу за статтею порушення правил дорожнього руху.
Також про ДТП з військовими повідомляє місцеве видання lviv.media.
"Неподалік готелю-ресторану "Максим" автобус із військовими зіткнувся з вантажівкою. В результаті зіткнення водій автобуса загинув на місці інциденту. Також 12 військовослужбовців отримали травми", — зазначається в повідомленні.
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