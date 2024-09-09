ДТП с военными во Львовской области — в полиции рассказали детали

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Национальная полиция

На автостраде "Киев — Чоп", возле села Дороговиж Стрыйского района Львовской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус с военными на полном ходу врезался в грузовую фуру.

О деталях инцидента рассказали в пресс-службе полиции Львовской области в понедельник, 9 сентября.

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Как стало известно, водитель автобуса, 55-летний житель Ровенской области, врезался в грузовую фуру, стоявшую на проезжей части дороги.

В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте. Также из-за автокатастрофы были госпитализированы девять пассажиров автобуса — жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте 25-43 лет. В настоящее время медики уточняют их диагнозы.

Скриншот заявления полиции Львовской области

Полицейские возбудили уголовное дело по статье возбуждения правил дорожного движения.

Также о ДТП с военными сообщает местное издание lviv.media.

"Неподалеку отеля-ресторана "Максим" автобус с военными столкнулся с грузовиком. В результате столкновения водитель автобуса погиб на месте инцидента. Также 12 военнослужащих получили травмы", — отмечается в сообщении.