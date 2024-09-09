Роману Гринкевичу продовжили арешт з альтернативою застави

Роман Гринкевич. Фото: УНІАН

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою Романа Гринкевича з альтернативою 360 мільйонів гривень застави. Арешт триватиме до 1 листопада.

Про це повідомляє "Слово і діло" у понеділок, 9 вересня.

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Арешт Романа Гринкевича

Відомо, що суд ухвалив таке рішення 4 вересня.

"Клопотання слідчого — задовольнити частково. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному у межах строку досудового розслідування, а саме до 1 листопада 2024 року, із визначенням розміру застави 118 890,36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 360 000 000 грн", — ідеться в рішенні.

У разі внесення застави на нього будуть покладені такі обов'язки:

з'являтися за кожною вимогою;

не виїжджати з смт. Козин Київської області без дозволу;

інформувати про зміну місця проживання або роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

У чому підозрюють Гринкевича

Романа Гринкевича та його батька Ігоря підозрюють у зловживаннях під час закупівель одягу та білизни для ЗСУ. У 2023 році Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за цими фактами. Компанії, які належать львівському бізнесмену, виграли 23 тендери на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень для постачання одягу Міністерству оборони, як повідомили у пресслужбі відомства.

Під час розслідування було виявлено, що для виконання оборонних замовлень залучалися компанії, контрольовані бізнесменом, які раніше займалися будівництвом і не мали необхідних потужностей для виробництва та зберігання військового майна. Це призвело до збитків державного бюджету на суму 1,2 мільярда гривень і зриву постачань, як заявили у ДБР.

Слідчі встановили, що шість контрактів не були виконані взагалі, а за сім інших договорів компанії поставили лише невелику кількість товару, але отримали кошти за повне виконання зобов’язань. Виявлено також, що вісім договорів були виконані з запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз документів виявив завищення вартості поставленого товару для Міністерства оборони.

А 29 грудня 2023 року Ігоря Гринкевича затримали за пропозицію хабаря у розмірі пів мільйона доларів співробітнику ДБР, щоб сприяти поверненню майна, вилученого у компаній, контрольованих бізнесменом. 30 грудня йому висунули звинувачення за ч. 3 ст. 369 КК України й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

9 січня Львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом HOPE.UA, представником якого був Ігор Гринкевич, який мав відреставрувати приміщення комунального закладу.

17 січня Ігорю Гринкевичу та іншим особам було висунуто звинувачення у створенні злочинної організації. Після цього Міноборони України заявило про своє бажання бути визнаним потерпілою стороною у справі проти компаній, пов’язаних з Ігорем Гринкевичем, і оголосило про розірвання останнього контракту з "Трейд Лайнс Рітейл", яка постачала продукти для ЗСУ.