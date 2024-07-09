Справу Ігоря Гринкевича скерували до суду — ДБР

Затримання Ігоря Гринкевича після передачі хабара. Фото: скриншот

Державне бюро розслідувань скерувало справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича до суду. Обвинувачення зазначає, що він намагався підкупити одного з керівників ДБР за 500 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР в Telegram у вівторок, 9 липня.

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У Держбюро розслідувань повідомляють, що львівський бізнесмен постане перед судом.

"До суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР", — йдеться у повідомленні.

За даними розслідування, гроші призначались за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній — одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Раніше ми повідомляли, що досудове розслідування справи Гринкевича було завершено у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування.

Слідство встановило, що, дізнавшись про порушення слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, бізнесмен вирішив підкупити посадовця Бюро.

