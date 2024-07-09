Дело Игоря Гринкевича направили в суд — ГБР

Задержание Игоря Гринкевича после передачи взятки. Фото: скриншот

Государственное бюро расследований направило дело львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в суд. Обвинение отмечает, что он пытался подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Telegram во вторник, 9 июля.

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В Госбюро расследований сообщают, что львовский бизнесмен предстанет перед судом.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении львовского бизнесмена, предлагавшего 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР", — говорится в сообщении.

По данным расследования, деньги предназначались за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний — одних из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Ранее мы сообщали, что досудебное расследование дела Гринкевича было завершено в мае 2024 года. С этого времени продолжалось ознакомление стороной защиты с материалами досудебного расследования.

Следствие установило, что узнав о возбуждении следователями ГБР уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, бизнесмен решил подкупить чиновника Бюро.