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Суд продлил срок содержания под стражей Гринкевича

9 сентября 2024 13:42
Виктория Козырь - редактор
Роману Гринкевичу продлили арест с альтернативой залога
Роман Гринкевич. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Романа Гринкевича с альтернативой 360 миллионов гривен залога. Арест продлится до 1 ноября.

Об этом сообщает "Слово и дело" в понедельник, 9 сентября.

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Известно, что суд принял такое решение 4 сентября.

"Ходатайство следователя — удовлетворить частично. Продлить срок содержания под стражей подозреваемому в пределах срока досудебного расследования, а именно до 1 ноября 2024 года, с определением размера залога 118 890,36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 360 000 000 грн", — говорится в решении.

В случае внесения залога на него будут возложены следующие обязанности:

  • появляться по каждому требованию;
  • не выезжать из пгт. Козин в Киевской области без разрешения;
  • информировать об изменении места жительства или работы;
  • сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

В чем подозревают Гринкевича

Романа Гринкевича и его отца Игоря подозревают в злоупотреблениях при закупках одежды и белья для ВСУ. В 2023 году Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по этим фактам. Компании, принадлежащие львовскому бизнесмену, выиграли 23 тендера на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен для поставки одежды Министерству обороны, как сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования было обнаружено, что для выполнения оборонных заказов привлекались компании, контролируемые бизнесменом, которые раньше занимались строительством и не обладали необходимыми мощностями для производства и хранения военного имущества. Это привело к ущербу государственному бюджету на сумму 1,2 миллиарда гривен и срыву поставок, как заявили в ГБР.

Следователи установили, что шесть контрактов не были выполнены вообще, а по семи другим договорам компании поставили лишь небольшое количество товара, но получили средства за полное выполнение обязательств. Выявлено также, что восемь договоров были выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ документов выявил завышение стоимости поставленного товара для Министерства обороны.

А 29 декабря 2023 года Игорь Гринкевич был задержан за предложение взятки в размере полумиллиона долларов сотруднику ГБР, чтобы способствовать возвращению имущества, изъятого у компаний, контролируемых бизнесменом. 30 декабря ему выдвинули обвинения по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.

9 января Львовский областной совет разорвал меморандум с благотворительным фондом HOPE.UA, представителем которого был Игорь Гринкевич, который должен был отреставрировать помещение коммунального учреждения.

17 января Игорю Гринкевичу и другим лицам были предъявлены обвинения в создании преступной организации. После этого Минобороны Украины заявило о своем желании быть признанным потерпевшей стороной по делу против компаний, связанных с Игорем Гринкевичем, и объявило о расторжении последнего контракта с "Трейд Лайнс Ритейл", поставлявшей продукты для ВСУ.

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14:43 На Одесчину пытались незаконно ввезти валюту почти на 2 млн грн

14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:35 ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

14:20 Россия ударила по энергообъектах в семи регионах Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

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