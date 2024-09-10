Во Львовской области будут судить мужчин, которые торговали боеприпасами и оружием

Торговали боеприпасами и оружием — во Львовской области перед судом предстанут отец и сын
Во Львовской области начнется судебный процесс в отношении отца и сына, которые обвиняются в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Им грозит лишение свободы от трех до семи лет.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Детали дела
По данным досудебного расследования, два жителя Запорожья — 56-летний отец и 26-летний сын — занимались нелегальным приобретением, хранением и реализацией автоматов Калашникова, патронов, гранат различного типа, а также другого оружия и боеприпасов. Один из подозреваемых был задержан в Запорожье во время попытки реализации 25 гранат.
В результате санкционированных обысков были найдены и изъяты:
- 10 гранат,
- 20 корпусов и 9 взрывателей к гранатам,
- 14 взрывателей типа УЗРГМ,
- выстрел в гранатомет,
- более 7700 патронов разного калибра,
- три автомата и 15 магазинов к ним,
- пулемет Дегтярева,
- снайперское ружье и 6 магазинов к нему,
- три ружья,
- два карабина с магазином,
- винтовка,
- тротиловые шашки общим весом 1 кг.
Что угрожает подозреваемым
За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц, им грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
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