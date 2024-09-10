Во Львовской области будут судить мужчин, которые торговали боеприпасами и оружием

Судья. Фото: УНИАН

Во Львовской области начнется судебный процесс в отношении отца и сына, которые обвиняются в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Им грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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Детали дела

По данным досудебного расследования, два жителя Запорожья — 56-летний отец и 26-летний сын — занимались нелегальным приобретением, хранением и реализацией автоматов Калашникова, патронов, гранат различного типа, а также другого оружия и боеприпасов. Один из подозреваемых был задержан в Запорожье во время попытки реализации 25 гранат.

В результате санкционированных обысков были найдены и изъяты:

10 гранат,

20 корпусов и 9 взрывателей к гранатам,

14 взрывателей типа УЗРГМ,

выстрел в гранатомет,

более 7700 патронов разного калибра,

три автомата и 15 магазинов к ним,

пулемет Дегтярева,

снайперское ружье и 6 магазинов к нему,

три ружья,

два карабина с магазином,

винтовка,

тротиловые шашки общим весом 1 кг.

Изъятые боеприпасы. Фото: полиция Львовской области

Изъятые патроны. Фото: полиция Львовской области

Обыски. Фото: полиция Львовской области

Изъятые боеприпасы. Фото: полиция Львовской области

Что угрожает подозреваемым

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц, им грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.