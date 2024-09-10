Одного из подозреваемых в покушении на Балогу 12 июня объявили в международный розыск

Полиция на месте преступления. Фото: Нацполиция

Вблизи Львова 12 июня был расстрелян автомобиль, в котором находился "криминальный авторитет" Джонни Балога. Полиции удалось установить личности подозреваемых в преступлении.

Об этом говорится в Решениях, обнародованных в судебном реестре.

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Так, правоохранители установили данные двух исполнителей покушения на убийство Джонни Балоги в селе Сокольники возле Львова. Известно, что они долгое время следили за жертвой, установили маршрут его передвижения, круг общения и автомобили, которыми он пользуется.

Они спланировали совершить убийство прямо возле дома Балоги: один из сообщников вышел на дорогу, подошел к автомобилю со стороны водителя и произвел по меньшей мере 25 выстрелов в мужчину. Его госпитализировали в критическом состоянии с рядом ранений внутренних органов, переломами и внутренним кровотечением, однако медикам удалось спасти пострадавшего.

Правоохранители установили имена и данные двух исполнителей, а в июле 2024 года сообщили о подозрениях в совершении покушения на умышленное убийство. Одного из них в сентябре объявили в международный розыск, другому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог 2 миллиона гривен — он его оплатил, следствие продолжается.