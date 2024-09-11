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Неделя после масштабного удара по Львову — какое состояние пострадавших

11 сентября 2024 19:10
Дмитрий Галушка - Редактор
В больницах Львова находятся 15 пострадавших после обстрела 4 сентября
Место попадания вражеской ракеты. Фото: Суспільне
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львове по состоянию на 11 сентября в больницах Первого медобъединения Львова остается 15 пациентов, пострадавших в результате российских обстрелов 4 сентября. Двое из них до сих пор остаются в реанимации.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Журналистка отметила, что шесть человек находятся в Больнице Святого Пантелеймона. Еще девять — в Больнице Святого Луки. Два человека остаются в реанимации.

Один из пострадавших в реанимации — мужчина, 51 год. Он поступил с травмой живота и грудной клетки, сквозными осколочными ранениями плеча, рваными ранами стопы и голеностопных суставов. Сейчас его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Другой пациент — мужчина, 68 лет. Он получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, в результате чего возник ушиб легких и сердца.

Также у пострадавшего дыхательная и сердечная недостаточность. В настоящее время пациент находится на аппарате ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

Напоминаем, что в результате ракетного удара со стороны российских захватчиков в больницы Первого медобъединения Львова за медицинской помощью обратилось 58 человек.

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