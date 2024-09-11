В больницах Львова находятся 15 пострадавших после обстрела 4 сентября

Неделя после масштабного удара по Львову — какое состояние пострадавших
Во Львове по состоянию на 11 сентября в больницах Первого медобъединения Львова остается 15 пациентов, пострадавших в результате российских обстрелов 4 сентября. Двое из них до сих пор остаются в реанимации.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Сколько пострадавших находится в больнице
Журналистка отметила, что шесть человек находятся в Больнице Святого Пантелеймона. Еще девять — в Больнице Святого Луки. Два человека остаются в реанимации.
Один из пострадавших в реанимации — мужчина, 51 год. Он поступил с травмой живота и грудной клетки, сквозными осколочными ранениями плеча, рваными ранами стопы и голеностопных суставов. Сейчас его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Другой пациент — мужчина, 68 лет. Он получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, в результате чего возник ушиб легких и сердца.
Также у пострадавшего дыхательная и сердечная недостаточность. В настоящее время пациент находится на аппарате ИВЛ в очень тяжелом состоянии.
Напоминаем, что в результате ракетного удара со стороны российских захватчиков в больницы Первого медобъединения Львова за медицинской помощью обратилось 58 человек.
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