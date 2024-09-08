У лікарнях Львова після російської атаки досі перебувають 19 осіб — який їхній стан

Масована атака на Львів — скільки людей досі перебувають у лікарнях
У львівських лікарнях Першого територіального медичного об'єднання, станом на 7 вересня, залишаються 19 постраждалих від російської атаки. Кілька осіб перебувають у реанімації.
Про це повідомили у пресслужбі медоб'єднання, пише "Твоє місто".
У якому стані постраждалі
Медики зазначають, що загалом було госпіталізовано 57 осіб.
Лікарня святого Пантелеймона продовжує лікувати вісьмох пацієнтів, з яких четверо у реанімації.
У лікарні святого Луки перебувають 10 пацієнтів, ще одна дитина — в лікарні Святого Миколая.
Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Львів, націлившись на житлові будинки біля головного вокзалу у місті. Внаслідок удару семеро осіб загинуло, серед них майже ціла родина — лише батько дивом зміг вціліти. Всього постраждало близько 70 осіб.
Шістьох загиблих поховали 6 вересня, з Олександром Погорецьким попрощалися 7 вересня.
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