У лікарнях Львова після російської атаки досі перебувають 19 осіб — який їхній стан

Наслідки російського обстрілу Львова 4 вересня. Фото: REUTERS/Roman Baluk

У львівських лікарнях Першого територіального медичного об'єднання, станом на 7 вересня, залишаються 19 постраждалих від російської атаки. Кілька осіб перебувають у реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі медоб'єднання, пише "Твоє місто".

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Медики зазначають, що загалом було госпіталізовано 57 осіб.

Лікарня святого Пантелеймона продовжує лікувати вісьмох пацієнтів, з яких четверо у реанімації.

У лікарні святого Луки перебувають 10 пацієнтів, ще одна дитина — в лікарні Святого Миколая.

Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Львів, націлившись на житлові будинки біля головного вокзалу у місті. Внаслідок удару семеро осіб загинуло, серед них майже ціла родина — лише батько дивом зміг вціліти. Всього постраждало близько 70 осіб.

Шістьох загиблих поховали 6 вересня, з Олександром Погорецьким попрощалися 7 вересня.