В больницах Львова после российской атаки до сих пор находятся 19 человек — в каком они состоянии

Массированная атака на Львов — сколько людей до сих пор находятся в больницах
Во львовских больницах Первого территориального медицинского объединения по состоянию на 7 сентября остаются 19 пострадавших из-за российской атаки. Несколько человек находятся в реанимации.
Об этом сообщили в пресс-службе медобъединения, пишет "Твоє місто".
В каком состоянии пострадавшие
Медики отмечают, что в общей сложности было госпитализировано 57 человек.
Больница святого Пантелеймона продолжает лечить восьмерых пациентов, из которых четверо в реанимации.
В больнице святого Луки находятся 10 пациентов, еще один ребенок — в больнице Святого Николая.
Напомним, 4 сентября Россия атаковала Львов, нацелившись на жилые дома у главного вокзала в городе. В результате удара семь человек погибли, среди них почти целая семья — только отец чудом смог уцелеть. Всего пострадали около 70 человек.
Шестерых погибших похоронили 6 сентября, с Александром Погорецким простились 7 сентября.
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