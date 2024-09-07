Во Львове заменят трамвайные пути в центре — водителей призвали выбирать другой маршрут

Трамвай во Львове. Фото: Depo.Львів

Во Львове на улице Винниченко на следующей неделе будут заменять аварийный участок трамвайного пути в направлении площади Мытной. Поэтому будет изменено движение транспорта в течение 10-12 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Львова в субботу, 7 сентября.

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10-12 сентября ремонтные бригады будут заменять 50 метров аварийного участка путей в направлении от центра. На время работ произойдут изменения в движении транспорта — водителей призвали выбирать другой маршрут.

Частный транспорт и автобусы будут ехать в направлении улицы И. Гонты через улицу Винниченко возле Львовской ОВА. А движение в направлении площади Мытной от центра к месту работ будет происходить привычно по правой полосе улицы Подвальной.

Трамваи №1,2,7, 9 в течение этих дней будут курсировать по измененным маршрутам:

трамваи №1 и №2 — с вокзала через улицы Киевская, Котляревского, Витовского, Франко на Мытную площадь, а дальше — до конечных остановок на Погулянке (для трамвая №1) и на ул. Пасечный (для трамвая №2). В обратном направлении они будут курсировать по привычному маршруту по улице Подвальная, площади Рынок, улице Дорошенко и улице Бандеры.

Трамвай №7 с улицы Татарбунарской через улицу Замарстыновскую будет курсировать по улице Торфяной. Аналогично и в обратном направлении.

Трамвай №9 по сокращенному маршруту: Железнодорожный вокзал — пл. Соборная — Железнодорожный вокзал.

В городском совете добавили, что перед местом работ будут установлены соответствующие временные дорожные знаки.