У Львові замінять трамвайні колії у центрі — водіїв закликали обирати інший маршрут

Трамвай у Львові. Фото: Depo.Львів

У Львові на вулиці Винниченка наступного тижня замінюватимуть аварійну ділянку трамвайної колії у напрямку до площі Митної. Через це буде змінено рух транспорту протягом 10-12 вересня.

Про це повідомила пресслужба міської ради Львова у суботу, 7 вересня.

Читайте також:

Зміна дорожнього руху у Львові

10-12 вересня ремонтні бригади замінюватимуть 50 метрів аварійної ділянки колії у напрямку від центру. На час робіт відбудуться зміни у русі транспорту — водіїв закликали обирати інший маршрут.

Приватний транспорт і автобуси їхатимуть у напрямку до вулиці І. Гонти через вулицю Винниченка біля Львівської ОВА. А рух у напрямку до площі Митної від центру до місця робіт відбуватиметься звично по правій смузі вулиці Підвальної.

Трамваї №1,2,7, 9 протягом цих днів курсуватимуть за зміненими маршрутами:

трамваї №1 і №2 — із вокзалу через вулиці Київська, Котляревського, Вітовського, Франка на площу Митну, а далі — до кінцевих зупинок на Погулянці (для трамваю №1) і на вул. Пасічній (для трамваю №2). У зворотному напрямку вони курсуватимуть за звичним маршрутом — по вулиці Підвальна, площі Ринок, вулиці Дорошенка та вулиці Бандери.

Трамвай №7 із вулиці Татарбунарської через вулицю Замарстинівську курсуватиме до вулиці Торф’яної. Аналогічно і у зворотному напрямку.

Трамвай №9 за скороченим маршрутом: Залізничний вокзал — пл. Соборна — Залізничний вокзал.

У міській раді додали, що перед місцем робіт будуть встановлені відповідні тимчасові дорожні знаки.