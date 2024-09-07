На Львівщині водій збив 58-річного велосипедиста

Правоохоронці на місці ДТП. Фото: Нацполіція

На Львівщині водій автомобіля Skoda Fabia збив 58-річного велосипедиста, який отримав серйозні травми і був госпіталізований. Поліція відкрила кримінальне провадження, водію загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у суботу, 7 вересня.

Читайте також:

На Львівщині водій скоїв наїзд на велосипедиста

У селі Залужани Львівського району 6 вересня близько 18:30 сталася ДТП. Як повідомляють правоохоронці, 69-річний водій автомобіля Skoda Fabia, житель Самбірського району, збив 58-річного місцевого мешканця, який їхав на велосипеді.

Внаслідок наїзду велосипедист отримав серйозні тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Автомобіль, на якому було скоєно наїзд. Фото: Нацполіція

За фактом порушення правил дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Водію загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини аварії.