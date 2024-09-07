Во Львовской области водитель сбил 58-летнего велосипедиста

Правоохранители на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Во Львовской области водитель автомобиля Skoda Fabia сбил 58-летнего велосипедиста, который получил серьезные травмы и был госпитализирован. Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до трех лет ограничение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в субботу, 7 сентября.

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В селе Залужаны Львовского района 6 сентября около 18:30 произошло ДТП. Как сообщают правоохранители, 69-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, житель Самборского района, сбил ехавшего на велосипеде 58-летнего местного жителя.

В результате наезда велосипедист получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

Автомобиль на котором был совершен наезд. Фото: Нацполиция

По факту нарушения правил дорожного движения полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы и лишение права управлять транспортными средствами. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства аварии.