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Во Львовской области водитель сбил велосипедиста — пострадавшего госпитализировали в реанимацию

7 сентября 2024 11:54
Валерия Барановская - редактор
Во Львовской области водитель сбил 58-летнего велосипедиста
Правоохранители на месте ДТП. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

Во Львовской области водитель автомобиля Skoda Fabia сбил 58-летнего велосипедиста, который получил серьезные травмы и был госпитализирован. Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до трех лет ограничение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в субботу, 7 сентября.

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В селе Залужаны Львовского района 6 сентября около 18:30 произошло ДТП. Как сообщают правоохранители, 69-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, житель Самборского района, сбил ехавшего на велосипеде 58-летнего местного жителя.

В результате наезда велосипедист получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

Автомобиль, попавший в ДТП
Автомобиль на котором был совершен наезд. Фото: Нацполиция

По факту нарушения правил дорожного движения полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы и лишение права управлять транспортными средствами. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Велосипед ДТП
Велосипед пострадавшего. Фото: Нацполиция

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