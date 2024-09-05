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Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих

5 вересня 2024 21:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Атака на Львів — містяни вшановують пам'ять загиблих
Жінка вшановує пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львові містяни вшановують пам'ять загиблих внаслідок російської атаки на місто. Біля будинку, у якому загинули люди, створили невеликий тимчасовий меморіал.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У Львові вшановують загиблих під час російського удару

У Львові на місце прильоту російської ракети люди приносять квіти, іграшки та запалюють свічки.

А одна з львівських кав'ярень сьогодні зарезервувала стіл для тих, кого вчора вбили російські ракети.

Надія разом із дітьми прийшла на місце, де російська ракета вбила сімох львівʼян. Її син як і троє сестер, які загинули, також пластує. Жінка каже, що завтра обовʼязково підуть на прощання.

"Для нас і всього Львова — це велике горе", — зазначили львів'янка.

Сусідка будинку, який постраждав від російського обстрілу, розповіла Новини.LIVE, що в цьому районі всі один одного знають і допомагають. Цього страшного ранку теж відчула ударну хвилю. 

"Ми одразу прийшли на місце прильоту, щоб допомогти, але тут вже все було перекрито", — каже жінка.

  • Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих - фото 1
    Меморіальна табличка. Фото: Новини.LIVE
  • Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих - фото 2
    Люди приносять іграшки та квіти. Фото: Новини.LIVE
  • Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих - фото 3
    Містяни вшановують пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE
  • Російський удар по Львову — як містяни вшановують пам'ять загиблих - фото 4
    Львів'яни принесли під будинок іграшки. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Львів, націлившись на житлові будинки біля головного вокзалу у місті. Внаслідок удару є семеро загиблих, серед яких є майже ціла родина — лише батько чудом зміг вціліти. 

Всього постраждало близько 70 осіб. Медики просять львів'ян здати кров у Міському центрі крові.

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