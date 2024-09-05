Атака на Львів — містяни вшановують пам'ять загиблих

Жінка вшановує пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE

У Львові містяни вшановують пам'ять загиблих внаслідок російської атаки на місто. Біля будинку, у якому загинули люди, створили невеликий тимчасовий меморіал.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У Львові на місце прильоту російської ракети люди приносять квіти, іграшки та запалюють свічки.

А одна з львівських кав'ярень сьогодні зарезервувала стіл для тих, кого вчора вбили російські ракети.

Надія разом із дітьми прийшла на місце, де російська ракета вбила сімох львівʼян. Її син як і троє сестер, які загинули, також пластує. Жінка каже, що завтра обовʼязково підуть на прощання.

"Для нас і всього Львова — це велике горе", — зазначили львів'янка.

Сусідка будинку, який постраждав від російського обстрілу, розповіла Новини.LIVE, що в цьому районі всі один одного знають і допомагають. Цього страшного ранку теж відчула ударну хвилю.

"Ми одразу прийшли на місце прильоту, щоб допомогти, але тут вже все було перекрито", — каже жінка.

Меморіальна табличка. Фото: Новини.LIVE

Люди приносять іграшки та квіти. Фото: Новини.LIVE

Містяни вшановують пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни принесли під будинок іграшки. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Львів, націлившись на житлові будинки біля головного вокзалу у місті. Внаслідок удару є семеро загиблих, серед яких є майже ціла родина — лише батько чудом зміг вціліти.

Всього постраждало близько 70 осіб. Медики просять львів'ян здати кров у Міському центрі крові.