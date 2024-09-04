У Львові оголосили 5 вересня Днем жалоби за загиблими

Військовий обіймає чоловіка, який один залишився в живих з сім'ї внаслідок атаки. Фото: REUTERS/Роман Балюк

У Львові завершили рятувально-пошукову роботу з ліквідації наслідків російської атаки в ніч проти 4 вересня. Внаслідок удару по місту є семеро загиблих. У Львові 5 вересня оголосять День жалоби.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Загиблі та поранені у Львові внаслідок атаки РФ 4 вересня

З-під завалів рятувальникам вдалося врятувати 12 людей. Наразі до лікарень Першого медичного об'єднання Львова звернулося 64 людей, з яких є восьмеро дітей. Їм надають медичну допомогу.

Внаслідок російської атаки загинуло семеро людей. За ними завтра у Львові, в четвер 5 вересня, оголосять День жалоби.

Андрій Садовий оприлюднив перелік імен та прізвищ загиблих львів'ян:

Базилевич Емілія — 7 років

Базилевич Дарина — 18 років

Базилевич Ярина — 21 рік

Базилевич Євгенія — 43 роки

Демидова Ірина — 52 роки

Погорецький Олександр — 54 роки

Арабський Юрій — 55 років

"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто.

Вічна Пам’ять", — написав Андрій Садовий та додав, що про порядок похоронів і прощання із загиблими інформація з'явиться пізніше.

Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Львів, націлившись на житлові будинки біля головного вокзалу у місті. Внаслідок удару є семеро загиблих серед яких є майже ціла родина — лише батько чудом зміг вціліти.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у медзакладах Львова наразі перебуває 47 людей, з них семеро це діти з травмами середньої тяжкості, а семеро дорослих перебувають у важкому стані. Медики просять львів'ян здати кров у Міському центрі крові. Всього постраждало 53 особи.