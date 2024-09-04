У Львові оголосили 5 вересня Днем жалоби за загиблими

У Львові оголосять День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки
У Львові завершили рятувально-пошукову роботу з ліквідації наслідків російської атаки в ніч проти 4 вересня. Внаслідок удару по місту є семеро загиблих. У Львові 5 вересня оголосять День жалоби.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Загиблі та поранені у Львові внаслідок атаки РФ 4 вересня
З-під завалів рятувальникам вдалося врятувати 12 людей. Наразі до лікарень Першого медичного об'єднання Львова звернулося 64 людей, з яких є восьмеро дітей. Їм надають медичну допомогу.
Внаслідок російської атаки загинуло семеро людей. За ними завтра у Львові, в четвер 5 вересня, оголосять День жалоби.
Андрій Садовий оприлюднив перелік імен та прізвищ загиблих львів'ян:
- Базилевич Емілія — 7 років
- Базилевич Дарина — 18 років
- Базилевич Ярина — 21 рік
- Базилевич Євгенія — 43 роки
- Демидова Ірина — 52 роки
- Погорецький Олександр — 54 роки
- Арабський Юрій — 55 років
"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто.
Вічна Пам’ять", — написав Андрій Садовий та додав, що про порядок похоронів і прощання із загиблими інформація з'явиться пізніше.
Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Львів, націлившись на житлові будинки біля головного вокзалу у місті. Внаслідок удару є семеро загиблих серед яких є майже ціла родина — лише батько чудом зміг вціліти.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у медзакладах Львова наразі перебуває 47 людей, з них семеро це діти з травмами середньої тяжкості, а семеро дорослих перебувають у важкому стані. Медики просять львів'ян здати кров у Міському центрі крові. Всього постраждало 53 особи.
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