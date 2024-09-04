Во Львове объявили 5 сентября Днем траура по погибшим

Военный обнимает мужчину, который один остался в живых из семьи в результате атаки. Фото: REUTERS/Роман Балюк

Во Львове завершили спасательно-розыскную работу по ликвидации последствий российской атаки в ночь на 4 сентября. В результате удара по городу есть семеро погибших. Во Львове 5 сентября объявят День траура.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Из-под завалов спасателям удалось спасти 12 человек. В больницы Первого медицинского объединения Львова обратилось 64 человека, из которых есть восемь детей. Им оказывают медицинскую помощь.

В результате российской атаки погибли семь человек. За ними завтра во Львове, в четверг 5 сентября, объявят День траура.

Андрей Садовый обнародовал список имен и фамилий погибших львовян:

Базилевич Эмилия - 7 лет

Базилевич Дарья - 18 лет

Базилевич Ярина - 21 год

Базилевич Евгения - 43 года

Демидова Ирина - 52 года

Погорецкий Александр - 54 года

Арабский Юрий - 55 лет

"Мы объявляем День траура во Львове в четверг, 5 сентября, в память обо всех погибших в результате российской атаки на наш город.

Вечная Память", — написал Андрей Садовый и добавил, что о порядке похорон и прощания с погибшими информация появится позже.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, 4 сентября Россия атаковала Львов, нацелившись на жилые дома у главного вокзала в городе. В результате удара семеро погибших среди которых есть почти целая семья — только отец чудом смог уцелеть.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в медучреждениях Львова в настоящее время находятся 47 человек, из них семеро – это дети с травмами средней тяжести, а семеро взрослых находятся в тяжелом состоянии. Медики просят львовян сдать кровь в Городском центре крови . Всего пострадали 53 человека.