У Львові внаслідок російського удару загинула ціла родина

Рятувальники намагають потрапити до пошкодженого будинку. Фото: Telegram Зеленського

Російські загарбники вранці у середу, 4 вересня, завдали удару по житлових будинках біля головного вокзалу у Львові. Внаслідок цього обстрілу серед загиблих опинилася майже ціла родина.

Світлину загиблих внаслідок удару матері з дочками оприлюднив мер міста Андрій Садовий.

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Загинула мати з дочками

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік.

Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку", — написав Садовий.

Мер повідомив, що на задньому плані стоїть Ярина Базилевич, якій був 21 рік. Вона працювала в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025".

"У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", — наголосив Садовий..

Також міський голова запевнив батька родини Ярослава у підтримці, зазначивши, що не знає, які слова треба підібрати, щоб висловити свої співчуття.