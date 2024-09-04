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Во Львове в результате российского удара погибла почти вся семья — мэр опубликовал фото

4 сентября 2024 12:35
Дмитрий Галушка - Редактор
Во Львове в результате российского удара погибла целая семья
Спасатели пытаются попасть в поврежденный дом. Фото: Telegram Зеленского
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики утром в среду, 4 сентября, нанесли удар по жилым домам у главного вокзала во Львове. В результате этого обстрела среди погибших оказалась почти целая семья.

Фотографию погибших в результате удара матери с дочерьми опубликовал мэр города Андрей Садовый.

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Из всей семьи в живых остался только отец. Фото: Telegram Андрея Садового

Погибла мать с дочерьми

После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина.
Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме", — написал Садовый.

Мэр сообщил, что на заднем плане стоит Ярина Базилевич, которой был 21 год. Она работала в офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025".

"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", — подчеркнул Садовый.

Также мэр заверил отца семьи Ярослава в поддержке, отметив, что не знает, какие слова нужно подобрать, чтобы выразить свои соболезнования.

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