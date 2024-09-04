Мер Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки обстрілу міста росіянами в ніч проти 4 вересня

Наслідки обстрілу Львова. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Унаслідок обстрілу в ніч проти середи, 4 вересня, у Львові сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Також не працюватимуть деякі навчальні заклади.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та №17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон у районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника", — зазначив мер.

Станом на 06:43 відомо про шістьох постраждалих. Серед них десятирічний хлопчик. Медики надають травмованим необхідну допомогу.