Мерія Львова анонсувала зміни у новому навчальному році — деталі

День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік
30 серпня 2024 18:37
Львівські школярі на святковій лінійці. Ілюстративне фото: lviv.com
У мерії Львова анонсували десять нововведень на 2024-2025 навчальний рік. Зокрема, на дітлахів чекають нові уроки національно-патріотичного виховання, а також залученість школярів до культурно-мистецьких проявів та іноземних мов.
Про це заявив мер міста Андрій Садовий у п'ятницю, 30 серпня.
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За словами мера міста, у цьому навчальному році з'явилися такі нововведення:
- Поділення класу на групи для вивчення іноземної мови;
- Додаткові гуртки у центрах національно-патріотичного виховання;
- Плавання для дітей з особливими освітніми потребами;
- Школярі доглядатимуть за міськими зеленими зонами;
- У всіх міських школах працюватимуть офіцери освітньої безпеки;
- Поява уроків сучасного мистецтва у львівських артгалереях;
- У всіх районах міста з'являться гончарні майстерні для дітей;
- Поява уроків за мотивами кінофільмів;
- Нові можливості для наукових досягнень та експериментів;
- Поява профорієнтаційних гідів у школі.
Більш детально ознайомитися з повним переліком нововведень можна нижче:
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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Джерело: Львівська міська рада
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