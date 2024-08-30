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День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік

30 серпня 2024 18:37
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Мерія Львова анонсувала зміни у новому навчальному році — деталі
Львівські школярі на святковій лінійці. Ілюстративне фото: lviv.com
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У мерії Львова анонсували десять нововведень на 2024-2025 навчальний рік. Зокрема, на дітлахів чекають нові уроки національно-патріотичного виховання, а також залученість школярів до культурно-мистецьких проявів та іноземних мов. 

Про це заявив мер міста Андрій Садовий у п'ятницю, 30 серпня. 

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За словами мера міста, у цьому навчальному році з'явилися такі нововведення:

  • Поділення класу на групи для вивчення іноземної мови;
  • Додаткові гуртки у центрах національно-патріотичного виховання;
  • Плавання для дітей з особливими освітніми потребами;
  • Школярі доглядатимуть за міськими зеленими зонами;
  • У всіх міських школах працюватимуть офіцери освітньої безпеки;
  • Поява уроків сучасного мистецтва у львівських артгалереях;
  • У всіх районах міста з'являться гончарні майстерні для дітей;
  • Поява уроків за мотивами кінофільмів;
  • Нові можливості для наукових досягнень та експериментів;
  • Поява профорієнтаційних гідів у школі.

Більш детально ознайомитися з повним переліком нововведень можна нижче:

  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 1
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 2
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 3
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 4
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 5
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 6
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 7
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 8
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 9
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 10
    Джерело: Львівська міська рада
  • День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік - фото 11
    Джерело: Львівська міська рада
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