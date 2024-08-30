Мерія Львова анонсувала зміни у новому навчальному році — деталі

Львівські школярі на святковій лінійці. Ілюстративне фото: lviv.com

У мерії Львова анонсували десять нововведень на 2024-2025 навчальний рік. Зокрема, на дітлахів чекають нові уроки національно-патріотичного виховання, а також залученість школярів до культурно-мистецьких проявів та іноземних мов.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий у п'ятницю, 30 серпня.

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За словами мера міста, у цьому навчальному році з'явилися такі нововведення:

Поділення класу на групи для вивчення іноземної мови;

Додаткові гуртки у центрах національно-патріотичного виховання;

Плавання для дітей з особливими освітніми потребами;

Школярі доглядатимуть за міськими зеленими зонами;

У всіх міських школах працюватимуть офіцери освітньої безпеки;

Поява уроків сучасного мистецтва у львівських артгалереях;

У всіх районах міста з'являться гончарні майстерні для дітей;

Поява уроків за мотивами кінофільмів;

Нові можливості для наукових досягнень та експериментів;

Поява профорієнтаційних гідів у школі.

Більш детально ознайомитися з повним переліком нововведень можна нижче: