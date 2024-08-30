Мэрия Львова анонсировала изменения в новом учебном году.

Львовские школьники на праздничной линейке. Иллюстративное фото: lviv.com

В мэрии Львова анонсировали десять нововведений на 2024-2025 учебный год. В частности, детей ждут новые уроки национально-патриотического воспитания, а также вовлеченность школьников в культурно-художественные проявления и иностранные языки.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовой в пятницу, 30 августа.

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По словам мэра города, в этом учебном году появились следующие нововведения:

Разделение класса на группы для изучения иностранного языка;

Дополнительные кружки в центрах национально-патриотического воспитания;

Плавание для детей с особыми образовательными потребностями;

Школьники будут ухаживать за городскими зелеными зонами;

Во всех городских школах будут работать офицеры образовательной безопасности;

Появление уроков современного искусства во львовских артгалереях;

Во всех районах города появятся гончарные мастерские для детей;

Появление уроков по мотивам кинофильмов;

Новые возможности для научных достижений и экспериментов;

Появление профориентационных гидов в школе.

Более подробно ознакомиться с полным перечнем новшеств можно ниже: