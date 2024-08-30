Мэрия Львова анонсировала изменения в новом учебном году.

День знаний 2024 — мэрия Львова анонсировала десять нововведений на учебный год
30 августа 2024 18:37
Львовские школьники на праздничной линейке. Иллюстративное фото: lviv.com
В мэрии Львова анонсировали десять нововведений на 2024-2025 учебный год. В частности, детей ждут новые уроки национально-патриотического воспитания, а также вовлеченность школьников в культурно-художественные проявления и иностранные языки.
Об этом заявил мэр города Андрей Садовой в пятницу, 30 августа.
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По словам мэра города, в этом учебном году появились следующие нововведения:
- Разделение класса на группы для изучения иностранного языка;
- Дополнительные кружки в центрах национально-патриотического воспитания;
- Плавание для детей с особыми образовательными потребностями;
- Школьники будут ухаживать за городскими зелеными зонами;
- Во всех городских школах будут работать офицеры образовательной безопасности;
- Появление уроков современного искусства во львовских артгалереях;
- Во всех районах города появятся гончарные мастерские для детей;
- Появление уроков по мотивам кинофильмов;
- Новые возможности для научных достижений и экспериментов;
- Появление профориентационных гидов в школе.
Более подробно ознакомиться с полным перечнем новшеств можно ниже:
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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Источник: Львовский городской совет
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