Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях обстрела города россиянами в ночь на 4 сентября

Россияне ударили по Львову — горят жилые дома, среди пострадавших ребенок
4 сентября 2024 06:55
Последствия обстрела Львова. Фото: Андрей Садовый/Telegram
В результате обстрела в ночь на среду, 4 сентября, во Львове произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не будут работать некоторые учебные заведения.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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"Две школы сегодня учебу не начнут: ученики Арники и №17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника", — отметил мэр.
По состоянию на 06:43 известно о шести пострадавших. Среди них десятилетний мальчик. Медики оказывают травмированным необходимую помощь.
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