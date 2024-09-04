Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях обстрела города россиянами в ночь на 4 сентября

Последствия обстрела Львова. Фото: Андрей Садовый/Telegram

В результате обстрела в ночь на среду, 4 сентября, во Львове произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не будут работать некоторые учебные заведения.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Две школы сегодня учебу не начнут: ученики Арники и №17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника", — отметил мэр.

По состоянию на 06:43 известно о шести пострадавших. Среди них десятилетний мальчик. Медики оказывают травмированным необходимую помощь.