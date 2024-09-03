Во львовскую больницу Луки поступила посылка с минами

Учебные мины, которые поступили во львовскую больницу. Фото: t.me/lviv_adm

Во львовскую больницу святого Луки поступила посылка с учебными минами. Инцидент начали расследовать правоохранители.

Об этом сообщают пресс-служба Львовского городского совета и мэр города Андрей Садовый в Telegram во вторник, 3 сентября.

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После того как посылка оказалась в больнице, пациентов и медицинский персонал сразу эвакуировали.

Учебные мины, которые поступили во львовскую больницу. Фото: t.me/lviv_adm

Впоследствии специалисты установили, что это обучающие мины.

"Правоохранительные органы расследуют кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу", — добавил Садовый.