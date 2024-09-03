Во Львове будут судить поджигателей четырех автомобилей

Последствия пожара Фото: полиция Львовской области

Во Львове начат судебный процесс против двух лиц, обвиняемых в поджоге четырех автомобилей. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1 миллион 200 тысяч гривен. За это преступление обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области во вторник, 3 сентября.

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Детали дела

По данным следствия, 13 мая около 3 часов ночи на улице Игната Хоткевича во Львове двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет, ранее уже имевших уголовные связи и конфликт с владельцем микроавтобуса Renault Master, подожгли это транспортное средство. После того как автомобиль загорелся, злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате поджога микроавтобус был полностью уничтожен, и три других припаркованных автомобиля — Renault Megane, Opel Zafira и Nissan Leaf — также получили повреждения. Общий ущерб для пострадавших оценивается в около 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.

Последствия пожара. Фото: полиция Львовской области