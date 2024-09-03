Во Львове 82-летний водитель сбил пешехода, пострадавшего госпитализировали

Автомобиль Renault Duster, сбивший пешехода. Фото: полиция Львовской области

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Зеленой. В результате этого один прохожий получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Renault Duster, 82-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 44-летнего жителя города. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — сообщили в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.