На Львівщині сталася смертельна ДТП у селі Поршна

Скутер після ДТП. Фото: ГУНП у Львівській області

На Львівщині, неподалік села Поршна, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення, загинув водій скутера.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області.

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Подробиці про ДТП у селі Поршна

За повідомленням поліції, ДТП сталася 2 вересня о 17:30 на автодорозі "Солонка — Поршна", що неподалік села Поршна Львівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення скутера Honda 125, яким керував 46-річний мешканець району, та автомобіля Subaru під керуванням 38-річної львів’янки", — повідомили в пресслужбі.

Внаслідок отриманих травм водій скутера загинув на місці ДТП.

Позашляховик, який зіткнувся зі скутером. Фото: ГУНП у Львівській області

Від отриманих внаслідок ДТП травм скутерист загинув на місці події. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження. Водійці позашляховика загрожує ув'язнення терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.