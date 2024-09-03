На Львівщині сталася смертельна ДТП у селі Поршна

На Львівщині загинув водій скутера від зіткнення з позашляховиком
На Львівщині, неподалік села Поршна, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення, загинув водій скутера.
Про це у вівторок, 3 вересня, повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області.
Подробиці про ДТП у селі Поршна
За повідомленням поліції, ДТП сталася 2 вересня о 17:30 на автодорозі "Солонка — Поршна", що неподалік села Поршна Львівського району.
"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення скутера Honda 125, яким керував 46-річний мешканець району, та автомобіля Subaru під керуванням 38-річної львів’янки", — повідомили в пресслужбі.
Внаслідок отриманих травм водій скутера загинув на місці ДТП.
Від отриманих внаслідок ДТП травм скутерист загинув на місці події. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження. Водійці позашляховика загрожує ув'язнення терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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