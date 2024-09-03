Во Львовской области произошло смертельное ДТП в селе Поршна

Скутер после ДТП. Фото: ГУНП во Львовской области

На Львовщине, недалеко от села Поршна, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения, погиб водитель скутера.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области.

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По сообщению полиции, ДТП произошло 2 сентября в 17:30 на автодороге "Солонка — Поршна", что недалеко от села Поршна Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение скутера Honda 125, которым управлял 46-летний житель района, и автомобиля Subaru под управлением 38-летней львовянки", — сообщили в пресс-службе.

В результате полученных травм водитель скутера погиб на месте ДТП.

Внедорожник, столкнувшийся со скутером. Фото: ГУНП во Львовской области

От полученных в результате ДТП травм скутерист погиб на месте происшествия. Следователи открыли уголовное производство. Водители внедорожника грозит заключение сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.