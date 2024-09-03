У Львові 82-річний водій збив пішохода, постраждалого госпіталізували

Автомобіль Renault Duster, який збив пішохода. Фото: поліція Львівської області

У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Зеленій. Внаслідок цієї події один перехожий зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Renault Duster, 82-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 44-річного мешканця міста. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.